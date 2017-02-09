Прокуратура требует отстранения руководителя «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта от занимаемой должности

Областная прокуратура требует отстранить от занимаемой должности руководителя «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта.
До этого в отношении него возбудили уголовное дело. По материалам прокурорской проверки, он сдал в аренду возглавляемому предприятию свой собственный автомобиль Toyota Land Cruiser за четыре миллиона рублей.
Сделка не была согласована с областным Комитетом по имущественным отношениям. Кроме того, в ходе проверки прокуратура усмотрела ещё одно нарушение антикоррупционного законодательства. Исполняя обязанности генерального директора госпредприятия, Александр Гизбрехт одновременно являлся учредителем и руководителем ряда других некоммерческих и коммерческих организаций, что запрещено федеральным законом.
ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
В этой связи прокурором области в адрес губернатора региона внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений действующего законодательства, в том числе поставлен вопрос об отстранении от занимаемой должности руководителя государственного предприятия. Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.
Виктория Писукова, Кирилл Мосин
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