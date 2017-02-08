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Как на пороховой бочке: в деревне Карамышево уже второй год не могут ликвидировать пожароопасную свалку

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.02.2017 12:29

Как на пороховой бочке: в деревне Карамышево уже второй год не могут ликвидировать пожароопасную свалкуЖители деревни Карамышево уже второй год соседствуют с пожароопасной свалкой. Ветки, сучья и стволы деревьев, по словам местных жителей, на одну из улиц деревни свозили дорожники, которые проводили очистку канав федеральной трассы от зарослей.

Рядом с домами и хозпостройками скопилась куча хвороста. Сельчане опасаются, что весной в пожароопасный период может произойти серьезный пожар. Местные власти, по словам жителей, не помогли: якобы волость не смогла установить хозяина порубочного материала и оставила все, как есть.

НИНА АЛЕКСАНДРОВА:
Я хочу, чтобы нашелся хозяин бы и убрали бы эти деревья и ветки все. Потому что наш рядом сарай и, не дай бог, кто подожжет, и все сараи, и дрова - все сгорит.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПСКОВСКОГО РАЙОНА:
Я дам поручение волости разобраться, кто все-таки вывозил, и примем соответствующие меры. Также организуем муниципальный контроль по этому поводу, постараемся найти виновников и чтобы эти сучья были убраны в ближайшее время.

Андрей Удалов

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