По данным МЧС, за 2016 год в Псковской области произошли три чрезвычайных ситуации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.02.2017 12:07

Ежегодный сбор глав местных администраций проходит сегодня в Пскове. На встрече со специалистами МЧС обсуждаются вопросы, как предотвратить чрезвычайные ситуации в нашем регионе и почему несчастные случаи все-таки происходят.

Всего за две тысячи шестнадцатый год в нашей области произошли три чрезвычайных ситуации: это крушение вертолета МИ-8 у деревни Черепягино Островского района, заболевание свиней вирусом африканской чумы и гибель пяти человек к ДТП в Опочецком районе. В целом, отмечают специалисты, региональным властям удается быстро ликвидировать последствия несчастных случаев, пожаров. Руководство районов и волостей активно организует профилактическую работу с населением.

Виктория Парфенова