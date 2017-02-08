По данным МЧС, за 2016 год в Псковской области произошли три чрезвычайных ситуации

Ежегодный сбор глав местных администраций проходит сегодня в Пскове. На встрече со специалистами МЧС обсуждаются вопросы, как предотвратить чрезвычайные ситуации в нашем регионе и почему несчастные случаи все-таки происходят.
Всего за две тысячи шестнадцатый год в нашей области произошли три чрезвычайных ситуации: это крушение вертолета МИ-8 у деревни Черепягино Островского района, заболевание свиней вирусом африканской чумы и гибель пяти человек к ДТП в Опочецком районе. В целом, отмечают специалисты, региональным властям удается быстро ликвидировать последствия несчастных случаев, пожаров. Руководство районов и волостей активно организует профилактическую работу с населением.
Виктория Парфенова
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Февраль 2017
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