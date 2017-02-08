Родители на собственном опыте узнают, как это – сдавать ЕГЭ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.02.2017 11:55

Сегодня родители будущих выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку. Псков присоединился к Всероссийской акции. Тестирование будет проходить в гуманитарном лицее.

Как пояснили в Рособрнадзоре, пробная сдача ЕГЭ организована с целью повышения информированности родителей об особенностях экзаменационных процедур. В этой акции участвуют более пятидесяти российских регионов. Общее количество родителей – более трех тысяч.

Кирилл Радион