logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Родители на собственном опыте узнают, как это – сдавать ЕГЭ

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 08.02.2017 11:55

Родители на собственном опыте узнают, как это – сдавать ЕГЭСегодня родители будущих выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку. Псков присоединился к Всероссийской акции. Тестирование будет проходить в гуманитарном лицее.

Как пояснили в Рособрнадзоре, пробная сдача ЕГЭ организована с целью повышения информированности родителей об особенностях экзаменационных процедур. В этой акции участвуют более пятидесяти российских регионов. Общее количество родителей – более трех тысяч.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5

Новости

Витрум
Kinza
Хлебосол
Авто-трэвл
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5