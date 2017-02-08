Островский «из области фантастики»: театр из Новосибирска бросает вызов стереотипам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.02.2017 11:45

Театр "Старый дом" из Новосибирска в рамках XXIV Пушкинского театрально фестиваля показал спектакль «Снегурочка». Это история по мотивам пьесы Александра Островского.

История Снегурочки – это история индивидуальности, которой сложно выжить в мире, где правят стереотипы и мышление толпы. Жанр постановки авторы определили как «фантастическая опера», в которой слова заменены звуками, вокализом и актерской пластикой в сочинении руководителя театра «La Pushkin» Олега Жуковского. Композитор Александр Маноцков создал оригинальную партитуру. В спектакле говорит лишь один герой, который объявляет в самом начале действия: "Быть тишине". Но эту тишину нарушает божество, имя которому - Любовь.

ГАЛИНА ПЬЯНОВА, РЕЖИССЕР:

Мы будем окунаться в удивительный мир партитуры Маноцкова. Шумовой театр. Фантастическая, потому что история сама фантастическая. К людям пришло божество, и что люди сделали с этим божеством? С абсолютно открытым, дающим свет, радость, надежду. Я думаю, что зритель будет шокирован. Я даже готова к тому, что будет жестко воспринят спектакль, потому что, наверное, люди ждут более стереотипных разговоров, в частности о любви.

В качестве музыкальных инструментов используются и классические предметы, с помощью которых традиционно извлекаются звуки, и бытовые: медный таз, пустые пластиковые бутылки, падающие доски, топот ног. Оркестрантами выступили сами артисты, но танцев под музыку в привычном понимании здесь нет. Композитор Александр Маноцков создал музыкальное произведение, состоящее из восьми частей с увертюрой. Спектакль стал своеобразным исследованием актерами самих себя и мира, в котором мы живем. Не очень оптимистичным, но оставляющим каждому надежду на победу добра над злом.

Марина Михайлова