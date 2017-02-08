Нешуточная борьба за право выступить на Всероссийских соревнованиях по хоккею: в псковском Ледовом дворце стартовал турнир «Золотая шайба»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.02.2017 11:21

В Ледовом дворце Пскова стартовал ежегодный турнир имени Тарасова "Золотая шайба". В этом году в нем принимает участие более двадцати команд со всей области. Победители регионального отборочного тура поедут на Всероссийские соревнования представлять Псковщину.

По традиции начинают турнир самые юные хоккеисты.

График турнира плотный, спортсмены едва успевают отдохнуть перед очередной игрой. Поэтому родители всегда на подхвате. Сложнее всех вратарю. И дело здесь не только в громоздкой экипировке.

СЕМЕН ШВЕЦОВ (Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ):

- Например, когда сильно бросают, больно отбивать. Кататься немного потяжелее.

- А бывает, когда команда проигрывает, тебя во всем обвиняют, что шайбу пропустил?

- Иногда бывает, но у нас команда очень добрая, дружная. Мы все за одного. Один за всех и все за одного.

Юные хоккеисты этот мушкетерский девиз проносят через всю игру, доказывая, не только на словах, что на льду они - единое целое.

На этот гол на последней минуте великолукская команда "Экспресс" надеялась, но все-таки свой период с хоккеистами из Себежа проиграла: четыре-пять. Несмотря на юный возраст хоккеисты игру оценивают объективно и в поражении винят только себя.

ГЛЕБ ЛЯСОЦКИЙ (Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ):

Мы должны больше пасоваться, открываться, они нас кроют иногда, а мы пытаемся вырываться. Нужно быстрее двигаться, они вон маленькие, а бегают очень быстро.

Возможность отыграться и сделать работу над ошибками еще есть. На кону - поездка в Сочи, где состоится уже всероссийский этап "Золотой шайбы".

Игра продолжается, и страсти кипят не только на льду. На трибунах - не многочисленные, но активные болельщики - родители. У псковичей, говорят, шансов на победу больше - все-таки домашний турнир, да и ребята с юга области привыкли тренироваться на открытых площадках. Но самые преданные поклонники своим детям желают только победы.

ДАРЬЯ ГРОМИЛИНА (Г.СЕБЕЖ):

Выигрыша, выигрыша и еще раз выиграть. Будем надеяться, что, может, второе место займем.

ДМИТРИЙ СВЕТЛОВ (Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ):

А зачем мы сюда приехали? Мы только побеждать приехали. Драться нам не привыкать - вам победы не видать! Для нас это - редкий праздник, и, конечно, мы всегда поддерживаем активно.

Представлять Псковскую область будут три лучшие команды - победители областного отборочного тура. Кто поедет на Всероссийские соревнования в Сочи будет известно в конце февраля.

Дина Перевозчикова, Юрий Ильин