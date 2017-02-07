Пушкинский театральный фестиваль продолжает удивлять неординарными работами

Большой интерес у зрителей Пушкинского театрального фестиваля вызвала сказка «Аленький цветочек» в постановке питерского режиссёра Анны Викторовой. В её спектакле главные роли отведены народным игрушкам. Которые непрерывно общаются со зрителем.
Фольклорные куклы, народные игрушки, веселые шутки-прибаутки. Знаменитую сказку Аксакова от ключницы Пелагии привез на Пушкинский фестиваль петербургский театр "Кукольный формат". Режиссер и художник Анна Викторова принципиально вывела на сцену неказистых рукодельных персонажей. Так с куклами играет каждый ребенок. Высший пилотаж этого искусства продемонстрировала актриса Ольга Донец.
ОЛЬГА ДОНЕЦ, АКТРИСА ТЕАТРА "КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
У нас такой получился самородок. Народный-народный-пренародный. И куклы народные и сказка почти народная. Но мы не отступаем. Все по Аксакову у нас.
Актриса Ольга Донец общается со зрителями в режиме нон-стоп. Объясняет, что куклы-актеры народные. Сделаны с использованием настоящей крупы - зерновушки. Они главные действующие лица истории о том, что и купчихи любить умеют. С залом - полный контакт.
ОЛЬГА ДОНЕЦ, АКТРИСА ТЕАТРА "КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
С самого начала у нас с ними завязывается диалог и они весь спектакль являются такими же артистами, как и я, мне без них никак. Мне без них скучно.
Спектаклю два года. Он удостоен "Золотого софита"- высшей театральной премии Санкт-Петербурга и стал лучшим на Международном фестивале в Бангкоке.
Марина Михайлова, Денис Алексеев
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Февраль 2017
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