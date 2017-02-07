О зимних видах спорта говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 8 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.02.2017 18:18

В ближайшую неделю синоптики обещают уверенные минусовые температуры. Вот и наступила счастливая пора для всех любителей зимних видов спорта. Именно о них и поговорим завтра в эфире "Стартовой площадки".

Гости нашей студии: директор центра отдыха "Снегопад" Надежда Попова и псковский спортсмен, основатель движения PRO SPORT Александр Кузьмин.

И очень приятная новость! В ходе эфира мы разыграем несколько сертификатов на активный отдых в центре "Снегопад". Звоните по телефону 66-27-47 и выигрываете!