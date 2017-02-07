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Как псковичи переживают морозы обсудим 7 февраля в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.02.2017 16:14

Как псковичи переживают морозы обсудим 7 февраля в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10В Псковскую область пришли двадцатиградусные морозы. В ночные часы столбик термометра опускается до -25. Как переносят морозы объекты ЖКХ?

Какую помощь в холода получают люди без определенного места жительства? Как помочь бездомным животным в мороз? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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