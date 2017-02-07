Московские специалисты в области лечения детской онкологии и гематологии приехали для обмена опытом с псковскими коллегами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.02.2017 14:15

Сегодня в Пскове открылся семинар по детской онкологии и гематологии. В нём принимают участие ведущие специалисты Федерального научно-клинического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва и псковские врачи-педиатры, хирурги и реаниматологи.

В программе семинара: лекции по лечению острого лейкоза, опухоли костей, головы и шеи, редкие анемии у детей, гемофилия и трансплантация стволовых клеток. Кроме научной работы запланированы и консультации пациентов в Детской областной клинической больнице. Открыл семинар знаменитый детский онколог профессор Александр Карачунский. Он отметил, что специалисты центра с готовностью откликнулись на приглашение приехать в Псков, поскольку одна из главных задач столичных онкологов - совместная работа с врачами региональных клиник.

АЛЕКСАНДР КАРАЧУНСКИЙ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ, РАДИОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ФНКЦ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМ. Д. РОГАЧЁВА:

Для нас очень важна поддержка врачей в Пскове. Это очень важно для того, чтобы везде дети получали хорошее лечение. И нам важен для этого обмен опытом. И не только мы здесь учим врачей, но и мы учимся очень многому в регионах. Мы не для того, что читаем какие-то профессорские лекции, а мы делаем сообщения, делимся своим опытом, обмениваемся тем, что знаем. И хотим ответить на вопросы врачей.

Ирина Коваленко