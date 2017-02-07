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Андрей Турчак: «Дороги привести в порядок, за неверные начисления по ОДН – извиниться»

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.02.2017 21:06

Андрей Турчак: «Дороги привести в порядок, за неверные начисления по ОДН – извиниться»Привести в порядок дорожную сеть, как только позволит погода, призвал сегодня губернатор области на заседании администрации региона. Из-за плохих дорог в области в прошлом году произошло сто двенадцать ДТП с материальным ущербом, который граждане имеют право взыскать с чиновников, рассказали представители ГИБДД.

Обсудили на заседании и введение новых нормативов на общедомовые нужды в регионе. Как заявил заместитель губернатора Александр Кузнецов, несправедливые квитанции за январь будут пересчитаны. А до начала апреля пройдут собрания жителей многоквартирных домов, которые по своей инициативе могут перейти на другой способ начисления ОДН. При этом, плата за общую воду и электричество снизится в несколько раз. Андрей Турчак призвал руководителей сферы ЖКХ региона и городов принести извинения жителям за январские начисления.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сами себя высекли, а теперь будете из этой ситуации выходить. Прежде чем какую-то новацию, которую придумал Чибис внутри Садового кольца, заместитель министра ЖКХ, известный на всю страну, прежде чем это реализовывать, нужно примерить, а что получится, собрать «управляйки» заранее, провести с ними ликбез. И тогда уже стартовать с этими реформами.

Иван Павлов


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