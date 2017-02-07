С сегодняшнего дня псковичи могут регистрироваться для участия в «Лыжне России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.02.2017 10:00

Мероприятие состоится уже в эту субботу, рассказали на пресс-конференции организаторы. "Лыжня России" в этом году пройдёт в Великолукском районе на спортивной базе Академии физической культуры в Сенчитском бору.

Подать заявку на участие можно до десятого января через интернет или по телефонам, указанным на сайте спорткомитета области. Также можно зарегистрироваться в день старта уже на месте. Из каждого района до Великих Лук будет организована доставка участников.

НАТАЛЬЯ ЗЕЛЕНКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ:

Для жителей Великих лук и близлежащих районов будет обеспечено транспортное сообщение из города Великие луки. Возле Юбилейной гостиницы будут курсировать автобусы, и жители Великих лук могут беспрепятственно попасть на «Лыжню России».

Регина Кадырова