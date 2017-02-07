Жизнь и здоровье стоят потраченных на флюорографию минут: врачи напоминают о важности профилактики туберкулеза

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.02.2017 10:42

Профилактику заболеваемости туберкулёзом обсудят сегодня в Пскове. В минувшем году флюорографию прошла только половина населения области. Между тем врачи напоминают: эта процедура помогает выявить опасный недуг на ранних стадиях. Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём и от него никто не застрахован.

Флюорографию медики рекомендуют делать раз в два года. А в тех районах, в которых количество больных туберкулезом неуклонно растет так и вообще - раз в год. Где подхватишь палочку Коха - не угадать: в автобусах, магазине, в аптеке или на работе. Она передается воздушно-капельным путем, комфортно себя чувствует в помещениях в течение нескольких лет и давно перестала жить только среди неблагополучных членов общества. К тридцати годам, отмечают врачи, инфицируется почти все население, только вирус дремлет. Но постепенно, в течение нескольких месяцев, начинает размножаться - когда организм ослабевает, ему не хватает витаминов или он утомлен другой болезнью.

СЕРГЕЙ БОГАТИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА:

Хлеб вот у нас обыкновенный есть - вот легочная ткань такая мягкая, пушистая и она подвижная, дышит. И когда туберкулезная палочка попадает, бактерия Коха, она попадает в эту ткань. И разрастается в легких. И вот этот участок, где она растет, этот участок не участвует в акте дыхания. Он вымирает. И на снимках это выглядит, как затемнение, пятно.

Палочка Коха опасна тем, что распространяется в организме с кровью и поражает также кости или кишечник. Если не лечить болезнь, возможен летальный исход. Первые признаки туберкулеза никого не пугают: их принимают за проявление простуды. Усталость, потливость, заболевший теряет в весе, у него немного повышена температура. И только, когда при кашле появляется кровь, человек бежит к врачу. Кстати, до этого больные, сетуют специалисты, любят полечиться самостоятельно: принимают антибиотики - из-за этого вирус вырабатывает устойчивость к лекарствам.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРУК, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Лепту вносит и сельское хозяйство, которое пичкает, без надобности зачастую, животных всевозможными антибиотиками для того, чтобы обеспечить эпидемиологическое благополучие. Эти антибиотики остаются в продуктах, и человек сам, даже не подозревая, получает то или иное лекарство, и потом у него организм становится невосприимчив к ряду лекарств.

Время лечения туберкулеза в запущенной форме или когда палочка Коха невосприимчива к препаратам составляет до нескольких лет. При этом, если забывать выпить лекарство, всего за несколько дней у бактерии выработается иммунитет к медикаментам. Предупреждение и профилактика болезни, утверждают врачи - лучшее лекарство. Понимают это и многие псковичи.

ДАРЬЯ ПИМЕНОВА:

Всегда необходимо больше внимания уделять своему здоровью и особенно обращать внимание на такие страшные и тяжелые заболевания, как туберкулез. Даже если человек не болеет, мне кажется, нужно проходить, профилактические делать снимки, флюорографию, потому что всякое может быть.

В помощь районным поликлиникам - машины, в которых установлены флюорографические аппараты. Когда они приезжают в поселки и деревни, их не нужно игнорировать, призывают врачи. Лечение займет месяцы или годы, а проверка своего здоровья - всего несколько минут. Лучше лишний раз осмотреть легкие, чем потом жалеть, что болезнь зашла слишком далеко.

Виктория Парфёнова, Александр Калинин