УГХ Пскова: «“Латание” асфальта под дождем – мера вынужденная, полноценный ремонт будет весной»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.02.2017 12:12

Возмущение жителей Пскова вызывает ремонт дорог в дождливую погоду. В социальных сетях разгорелась полемика: как можно ремонтировать асфальтовое покрытие Троицкого моста, если на дороге лужи и грязь.

В УГХ говорят: ремонт во время снега или дождя - мера вынужденная. Полноценную замену асфальта можно будет провести только весной. Однако дорога через Троицкий мост в Пскове далеко не единственная, где качество асфальтового слоя оставляет желать лучшего.

Ямы, выбоины и ухабы на дорогах Пскова поджидают автомобилистов прямо в центре города. Зима щедра на оттепели: не успев выпасть, снег тает, а вместе с ним растворяется и асфальт. Бывалые водители знают наверняка, какие городские улицы сейчас лучше объезжать стороной.

ЖИТЕЛЬ ПСКОВА:

Надо вам за ипподром, за мостик съездить, на бульдозере.Туда вообще лучше не ездить. У нас во дворах вообще дорог нет сейчас, вы видели, да. Знаете, что разбитые. Ну какие, даже Алмазную сейчас взять, поворот на Алмазную, уже там начинается всё.

ЖИТЕЛЬ ПСКОВА:

Даже вот по Байкову. Там невозможно проехать. Я на Байкова живу, Байкова - там ужасная улица.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПСКОВА:

Особенно сейчас Юбилейная, наверно, просто шедевральная улица. Едешь и не знаешь как: то ли под машину рядом подминаться, то ли ехать как-то по тротуару - не понимаешь. Действительно - колея нереальная.

Страдают и пассажиры, и машины. Дефекты проезжей части запросто могут стать причиной ДТП. В Пскове только в декабре было три таких аварии.

ЮЛИЯ ФЁДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:

В случае, если транспортное средство в результате движения получило технические повреждения, которые связаны с наездом на выбоины в дорожном покрытии, то водители транспортного средства могут вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия. А в дальнейшем, в частном порядке, для дальнейшего взыскания материального ущерба за своё транспортное средство уже обратиться в судебные органы.

Официальный срок службы дорожного покрытия от ремонта до ремонта - пять лет. Но на практике так часто асфальт не меняют, почти всегда по финансовым соображениям. Дорогам приходится служить гораздо дольше. Например, асфальт на улице Алмазной лежит с две тысячи девятого года, за восемь лет заметно поизносился. Но проехать ещё можно, чего не скажешь про Троицкий мост. В январе здесь сделали ямочный ремонт. Но обычных водителей, свидетелей работ, возмутило то, что дорожники латали ямы в сырую погоду, а значит хватит такого ремонта ненадолго. В Управлении городского хозяйства отвечают: производить такие работы в дождь или снег действительно нежелательно, по технологии ремонтируемые участки нужно как следует просушить. Но в случае с некоторыми псковскими дорогами, лучше отремонтировать их хоть как-то, чем ждать у моря погоды.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ПСКОВА:

Если у нас к примеру в прогнозе ближайшие дни постоянные дожди, то мы должны хотя бы поддерживающий ремонт выполнить на этих участках дорог. Нам нужно продержаться до весны. Весной однозначно начнётся ремонт, когда температура будет плюс 15, ремонт мы предусмотрели в этом году в новых контрактах картами соответственно. Это расстояния до ста метров некоторых участков дорог.

Отремонтировать планируют самые проблемные улицы - Юбилейную, Алмазную, Вокзальную и Сто двадцать восьмой Стрелковой Дивизии. Уже ведутся предпроектные работы по ремонту Троицкого моста. Кроме того, в УГХ заверили - здесь всегда готовы оперативно провести ямочный восстановительный ремонт, если псковичи обратятся к ним с подобной просьбой.

Виктория Писукова, Тигран Гаспарян, Кирилл Мосин