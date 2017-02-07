Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.02.2017 09:22

Сказку писателя Сергея Аксакова "Аленький цветочек" сегодня показал зрителям XXIV Пушкинского фестиваля Санкт-Петербургский театр "Кукольный формат". Режиссёр и художник-постановщик - Анна Викторова.

Весь спектакль ведёт всего одна актриса - Ольга Донец. Фольклорная интерактивная версия сказки с энтузиазмом встречена не только отечественными зрителями, но таиландской публикой, а также коллегами-кукольниками всего мира на Всемирном карнавале театров кукол в Бангкоке в 2015 году. За сыгранную в моноспектакле роль актриса Ольга Донец была удостоена на карнавале звания "Лучшая актриса".

ОЛЬГА ДОНЕЦ, АКТРИСА ТЕАТРА "КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

Мы так подумали, поискали, какие куклы в народной традиции есть, их, конечно, безумное количество, и сделали из этого спектакль. У нас такой получился самородок. Народный-народный-пренародный. И куклы народные и сказка почти народная.

Сказке более полутора веков. Аксаков услышал её от крепостной ключницы Пелагеи. В основе - классический сюжет. Превращённый в чудовище принц становится снова юношей, когда его полюбила девушка. Куклы выполнены в театре в народной традиции. Они называются "зерновушки", так как наполнены зерном. Во время спектакля актриса общается с детьми, вовлекая их в действие. У юных зрителей это вызывает неподдельный восторг.

Марина Михайлова