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Понятен и в Бангкоке, и в Пскове: театр "Кукольный формат" представил зрителям Пушкинского фестиваля спектакль «Аленький цветочек»

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.02.2017 09:22

Понятен и в Бангкоке, и в Пскове: театр Сказку писателя Сергея Аксакова "Аленький цветочек" сегодня показал зрителям XXIV Пушкинского фестиваля Санкт-Петербургский театр "Кукольный формат". Режиссёр и художник-постановщик - Анна Викторова.

Весь спектакль ведёт всего одна актриса - Ольга Донец. Фольклорная интерактивная версия сказки с энтузиазмом встречена не только отечественными зрителями, но таиландской публикой, а также коллегами-кукольниками всего мира на Всемирном карнавале театров кукол в Бангкоке в 2015 году. За сыгранную в моноспектакле роль актриса Ольга Донец была удостоена на карнавале звания "Лучшая актриса".

ОЛЬГА ДОНЕЦ, АКТРИСА ТЕАТРА "КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
Мы так подумали, поискали, какие куклы в народной традиции есть, их, конечно, безумное количество, и сделали из этого спектакль. У нас такой получился самородок. Народный-народный-пренародный. И куклы народные и сказка почти народная.

Сказке более полутора веков. Аксаков услышал её от крепостной ключницы Пелагеи. В основе - классический сюжет. Превращённый в чудовище принц становится снова юношей, когда его полюбила девушка. Куклы выполнены в театре в народной традиции. Они называются "зерновушки", так как наполнены зерном. Во время спектакля актриса общается с детьми, вовлекая их в действие. У юных зрителей это вызывает неподдельный восторг.

Марина Михайлова


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