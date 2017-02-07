100 лет со дня рождения Григория Гецентова: в деревне Писковичи почтили память бывшего руководителя совхоза «Победа»

Торжественным митингом в деревне Писковичи отметили столетие со дня рождения Григория Гецентова. Почтить память бывшего руководителя совхоза "Победа" собралось руководство района, ветераны, сотрудники агрофирмы и местные жители.
На встрече звучали воспоминания тех, кто был лично знаком или работал под началом Григория Гецентова. Он родился в семнадцатом году прошлого века. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Социалистического Труда. На протяжении двадцати лет, начиная с шестьдесят шестого года - руководитель совхоза «Победа». Практически вся ныне действующая инфраструктура агрофирмы «Победа», жилой фонд - были созданы при Гецентове. Совхоз в те годы был одним из лучших в стране. Сегодня имя Григория Гецентова носит одна из улиц в Писковичах.
ВИКТОР ГРЕЧИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ "ПОБЕДА":
Это значимая личность сегодня, многие его помнят, знают, и мы стараемся эту память продолжать, потому что это сегодня - история, та, которую не вычеркнешь никуда, потому что это - люди, живые люди.
Татьяна Борисова
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