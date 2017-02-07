Здание Гдовского детского сада №4 перейдет в собственность района

Здание Гдовского детского сада №4 станет собственностью района. Сейчас муниципальные власти арендуют помещение у его владельца - госкорпорации "Ростех". Ещё с две тысячи четырнадцатого года шли переговоры между областными властями и руководством компании о передаче здания в ведение Гдовского района.
В итоге "Ростех" согласился отдать помещение на безвозмездной основе. Сейчас четвёртый детский сад - крупнейшее дошкольное учреждение в городе. Его посещают более сотни детей.
СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГДОВСКОГО РАЙОНА:
Мы очень любим этот детский сад. Но всегда была проблема в том, что, так как он не принадлежал району, вставали такие вопросы, что его могут продать, это здание. По договору пожертвования этот детский сад будет теперь наш. Мы, конечно, очень рады, что в районе останется такое здание, такой детский сад. И говорим большое спасибо всем, кто посодействовал этому.
ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Садик будет оформлен как муниципальный. У нас появляются все права на его использование, эксплуатацию и для Гдовского района - это самое, пожалуй, крупное учреждение дошкольное на сегодня. Оно удовлетворяет потребности всех горожан. И мы надеемся, что в перспективе оно будет качественные услуги оказывать и может развиваться дальше.
Виктория Писукова, Иван Лопаев
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5