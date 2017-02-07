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Здание Гдовского детского сада №4 перейдет в собственность района

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.02.2017 11:08

Здание Гдовского детского сада №4 перейдет в собственность районаЗдание Гдовского детского сада №4 станет собственностью района. Сейчас муниципальные власти арендуют помещение у его владельца - госкорпорации "Ростех". Ещё с две тысячи четырнадцатого года шли переговоры между областными властями и руководством компании о передаче здания в ведение Гдовского района.

В итоге "Ростех" согласился отдать помещение на безвозмездной основе. Сейчас четвёртый детский сад - крупнейшее дошкольное учреждение в городе. Его посещают более сотни детей.

СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГДОВСКОГО РАЙОНА:
Мы очень любим этот детский сад. Но всегда была проблема в том, что, так как он не принадлежал району, вставали такие вопросы, что его могут продать, это здание. По договору пожертвования этот детский сад будет теперь наш. Мы, конечно, очень рады, что в районе останется такое здание, такой детский сад. И говорим большое спасибо всем, кто посодействовал этому.

ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Садик будет оформлен как муниципальный. У нас появляются все права на его использование, эксплуатацию и для Гдовского района - это самое, пожалуй, крупное учреждение дошкольное на сегодня. Оно удовлетворяет потребности всех горожан. И мы надеемся, что в перспективе оно будет качественные услуги оказывать и может развиваться дальше.

Виктория Писукова, Иван Лопаев


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