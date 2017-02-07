Комиссия Российской академии наук официально назвала гомеопатию "лженаукой". В то же время этот метод лечения применяется в 80 странах мира от Франции до Австралии. А гомеопатические аптеки есть и в Пскове!
Можно ли верить гомеопату? Выясняем в этот вторник, в "Шоу вежливых людей".
Слушайте 7 февраля с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков».
Гость студии: врач-гомеопат Владимир Чижов.
Тел прямого эфира 66-27-47.
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