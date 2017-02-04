logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Более семисот псковичей приняли участие в акции "Я-Россия"

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 04.02.2017 23:31

Более семисот псковичей приняли участие в акции Сегодня в Пскове в ТРК "Акваполис" прошла всероссийская акция ВГТРК "Я-Россия". Псковичи с энтузиазмом откликнулись на призыв стать частью грандиозного фотопортрета нашей страны.

Более семисот человек сфотографировались для всероссийского фотоальбома, создаваемого ВГТРК. Во время акции ГТРК "Псков" совместно с коллегами из Москвы провели несколько викторин, в которых псковичам предлагалось ответить на вопросы о телеканале «Россия 1». Как выяснилось, жители города действительно много знают про наш телеканал. Самые преданные телезрители стали обладателями сувенирной продукции с логотипами акции. Также прошло награждение победителя флешмоба, организованного ГТРК "Псков" в поддержку акции "Я-Россия" в соцсетях. Лучшим флешмоб-видео, по решению жюри, стал ролик от Детского сада №8.

Анастасия Цепина

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Авто-трэвл
Хлебосол
Витрум
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5