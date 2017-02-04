Сегодня в Пскове в ТРК "Акваполис" прошла всероссийская акция ВГТРК "Я-Россия". Псковичи с энтузиазмом откликнулись на призыв стать частью грандиозного фотопортрета нашей страны.
Более семисот человек сфотографировались для всероссийского фотоальбома, создаваемого ВГТРК. Во время акции ГТРК "Псков" совместно с коллегами из Москвы провели несколько викторин, в которых псковичам предлагалось ответить на вопросы о телеканале «Россия 1». Как выяснилось, жители города действительно много знают про наш телеканал. Самые преданные телезрители стали обладателями сувенирной продукции с логотипами акции. Также прошло награждение победителя флешмоба, организованного ГТРК "Псков" в поддержку акции "Я-Россия" в соцсетях. Лучшим флешмоб-видео, по решению жюри, стал ролик от Детского сада №8.
Анастасия Цепина
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Февраль 2017
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