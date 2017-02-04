Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.02.2017 23:31

Сегодня в Пскове в ТРК "Акваполис" прошла всероссийская акция ВГТРК "Я-Россия". Псковичи с энтузиазмом откликнулись на призыв стать частью грандиозного фотопортрета нашей страны.

Более семисот человек сфотографировались для всероссийского фотоальбома, создаваемого ВГТРК. Во время акции ГТРК "Псков" совместно с коллегами из Москвы провели несколько викторин, в которых псковичам предлагалось ответить на вопросы о телеканале «Россия 1». Как выяснилось, жители города действительно много знают про наш телеканал. Самые преданные телезрители стали обладателями сувенирной продукции с логотипами акции. Также прошло награждение победителя флешмоба, организованного ГТРК "Псков" в поддержку акции "Я-Россия" в соцсетях. Лучшим флешмоб-видео, по решению жюри, стал ролик от Детского сада №8.

Анастасия Цепина