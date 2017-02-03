Памятные мероприятия прошли в честь освобождения Гдова от немецкой оккупации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 22:45

Памятные мероприятия прошли сегодня в Гдове в честь дня освобождения от немецкой оккупации, которая длилась два с половиной года. В сорок четвёртом при отступлении фашисты разрушили и сожгли в Гдове около шестисот зданий. Город пришлось восстанавливать из пепла.

Налёты вражеских самолётов круглые сутки, день за днём. Вокруг дым и огонь. Такой в глазах Алексея Сидоровича Соколова навсегда останется оборона Москвы. В ожесточённых боях танкист получил ранение и попал в немецкий плен. Почти всю войну провёл в трудовом лагере.

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

Положат тебе на плечо камень. Немец скажет, вот туда неси. Туда принёс, там положи. Там уже стоят другие. Только хочешь уйти. Обожди. Складывают на плечо. Вот туда неси. Где взял, туда принеси. Вот так и мучили нас всё.

После войны Алексей Сидорович работал водителем в Гдове, помогал заново отстраивать город.

Гдовский район находился в оккупации два с половиной года. За это время его жителям пришлось пережить немало невзгод.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Небольшая горстка людей, уцелевшая после ухода фашистов, встречала освободителей со слезами радости. Позже сменившимися слезами глубокого горя по погибшим родным и практически ушедшему в небытие городу. Отступая, солдаты Гитлера почти полностью сожгли Гдов. Всё что осталось от зданий - ровные ряды печных труб.

Их было много, тех героев, кто восстанавливал город, кто воевал за его свободу и в целом за всю страну. Сейчас лица многих гдовичей, героев войны, можно увидеть в районной библиотеке. С этими фотографиями их родные девятого мая выходят на акцию "Бессмертный полк". В канун дня освобождения района их истории снова оживают - о жизненном пути ветеранов рассказывают дети и внуки.

ТАТЬЯНА ЕРОХИНА, ДОЧЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ФЁДОРА НЕСТЕРОВА:

Посмотрела на фотографии - так много знакомых людей, которые строили город после войны, о которых я знаю по музейным материалам, с которыми лично знакома. Всё это замечательные люди, которые восстанавливали город, строили его. И мой отец среди них.

Третьего февраля в Гдове проходит ещё одна традиционная акция - бойцы поискового отряда "Неизвестный солдат" возлагают цветы к братскому захоронению.

АНДРЕЙ НУДЬГА, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ":

Правая часть - это госпитальное захоронение. То есть здесь похоронены умершие от ран в госпитале в феврале сорок четвёртого года. Здесь у нас три госпиталя было - эвакуационный, полевой, хирургический госпиталь. А левая часть - это собранные уже в послевоенные годы с окрестностей воинские захоронения.

О некоторых покоящихся здесь красноармейцах мало что известно, порой нет даже имён. Но подвиг их местные жители помнят и чтят.

Виктория Писукова, Иван Лопаев