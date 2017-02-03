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В гостях у "Радио России-Псков" в передаче "Стартовая площадка" член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова. Слушайте 6 января с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.02.2017 18:18

В гостях у В понедельник, 6 января, в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» состоится встреча с членом Совета Федерации от Псковской области Еленой Бибиковой.

Вы узнаете о том, какие изменения в законодательстве следует ожидать пенсионерам в 2017 году, о повышении минимальных размеров оплаты труда, о нововведения в выплатах семейного капитала и многом другом.

Слушайте 3 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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