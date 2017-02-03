Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 18:18

В понедельник, 6 января, в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» состоится встреча с членом Совета Федерации от Псковской области Еленой Бибиковой.

Вы узнаете о том, какие изменения в законодательстве следует ожидать пенсионерам в 2017 году, о повышении минимальных размеров оплаты труда, о нововведения в выплатах семейного капитала и многом другом.

Слушайте 3 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.