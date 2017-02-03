Планируется, что на Ганзейские дни в Псков приедут участники из шестнадцати стран

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 17:20

Владимира Путина надеется увидеть в Пскове на церемонии открытия Ганзы-2019 почётный член Международного Ганзейского Союза Нового времени Манфред Шюркамп. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, пояснив, что такие масштабные мероприятия подразумевают присутствие президентов, королевских семей, бургомистров или федеральных чиновников.

По опыту прошлых лет появление лидеров государств всегда привлекало большое количество туристов. Что касается предстоящих Ганзейских дней в Пскове, планируется, что на них приедут участники из шестнадцати стран и больше чем ста восьмидесяти Ганзейских городов. Торжественное открытие пройдёт не на реконструированных набережных. Организаторы посчитали, что там слишком мало места, а на стадионе «Машиностроитель». Что касается в целом подготовки города к Ганзейским дням, Манфред Шюркамп отметил, что Псков преображается в лучшую сторону.

МАНФРЕД ШЮРКАМП, ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА НОВОГО ВРЕМЕНИ:

Во многих местах города я вижу ремонтные работы, но как у нас говорят, это как хорошая дома хозяйка заботится о чистоте в доме, вот такое у меня впечатление, и если это концентрированно делается перед Ганзейскими днями, чтобы Ганзейские дни провести на уровне, то посетители из 16 стран получат хорошее впечатление и более того, они расскажут об этом впечатлении у себя в странах.

Екатерина Давыдова