logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Планируется, что на Ганзейские дни в Псков приедут участники из шестнадцати стран

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.02.2017 17:20

Планируется, что на Ганзейские дни в Псков приедут участники из шестнадцати странВладимира Путина надеется увидеть в Пскове на церемонии открытия Ганзы-2019 почётный член Международного Ганзейского Союза Нового времени Манфред Шюркамп. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, пояснив, что такие масштабные мероприятия подразумевают присутствие президентов, королевских семей, бургомистров или федеральных чиновников.

По опыту прошлых лет появление лидеров государств всегда привлекало большое количество туристов. Что касается предстоящих Ганзейских дней в Пскове, планируется, что на них приедут участники из шестнадцати стран и больше чем ста восьмидесяти Ганзейских городов. Торжественное открытие пройдёт не на реконструированных набережных. Организаторы посчитали, что там слишком мало места, а на стадионе «Машиностроитель». Что касается в целом подготовки города к Ганзейским дням, Манфред Шюркамп отметил, что Псков преображается в лучшую сторону.

МАНФРЕД ШЮРКАМП, ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА НОВОГО ВРЕМЕНИ:
Во многих местах города я вижу ремонтные работы, но как у нас говорят, это как хорошая дома хозяйка заботится о чистоте в доме, вот такое у меня впечатление, и если это концентрированно делается перед Ганзейскими днями, чтобы Ганзейские дни провести на уровне, то посетители из 16 стран получат хорошее впечатление и более того, они расскажут об этом впечатлении у себя в странах.

Екатерина Давыдова


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Авто-трэвл
Хлебосол
Витрум
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5