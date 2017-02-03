Стань частью грандиозного портрета нашей страны: завтра в Пскове пройдет акция ВГТРК «Я – Россия»

Завтра Псков примет участие в проекте «Я-Россия». В «Акваполисе» с полудня до шести вечера будет работать фотостудия. Специальное жюри выберет самые выразительные лица псковичей, которые попадут на эфирные заставки телеканала "Россия 1". Участников акции ждут подарки и развлекательная программа.
ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Акция «Я-Россия» стартовала 12 июня, за полгода фотографы успели побывать в Севастополе, Калининграде, Мурманске, Казани и других городах. И вот экспедиция телеканала «Россия» приезжает в наш город. Теперь у псковичей есть возможность стать частью большого семейного портрета нашей страны.
Чтобы организаторы проекта «Я-Россия» приехали именно к нам, псковичи активно голосовали за свой город на сайте. И теперь также активно призывают земляков принять участие в проекте, прийти 4 февраля в «Акваполис», чтобы стать лицом России.
ИРИНА ЖИНЬ, МОНТАЖЕР ГТРК "ПСКОВ":
Я обязательно приду в «Акваполис» для участия в проекте, и не одна, а с подругами. Ведь чтобы попасть на главную заставку телеканала «Россия», не обязательно иметь внешность модели, достаточно иметь сияющие глаза людей, которые гордятся тем, что живут в Пскове, в России. Надеюсь, кому-то из нас повезет.
ЛЮДМИЛА ОШЕРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:
Россия это мы, наши дети, наше будущее. Мы гордимся своей страной, и эта акция нас объединяет.
ДМИТРИЙ ВАУЛИН, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
Наша великая «Россия», надо, чтобы люди действительно поняли всю ширину, глубину и высоту этой России, понимаете. Величайшая большая страна, и каждый человек должен чувствовать, что он в России.
Фотографии всех участников будут опубликованы на сайте «ya.russia.tv», А специальная комиссия выберет самые выразительные лица псковичей– видеоролики с ними потом увидят телезрители по всей стране.
ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Пскову эстафету передал Пермский край. Позади – девять городов, а впереди – еще вся страна. Не упустите возможность стать частью её летописи, частью будущего грандиозного портрета наших современников, нас с вами, рассказать России про Россию. Встречаемся завтра в ТРК «Акваполис».
Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5