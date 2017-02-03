Стань частью грандиозного портрета нашей страны: завтра в Пскове пройдет акция ВГТРК «Я – Россия»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 16:39

Завтра Псков примет участие в проекте «Я-Россия». В «Акваполисе» с полудня до шести вечера будет работать фотостудия. Специальное жюри выберет самые выразительные лица псковичей, которые попадут на эфирные заставки телеканала "Россия 1". Участников акции ждут подарки и развлекательная программа.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Акция «Я-Россия» стартовала 12 июня, за полгода фотографы успели побывать в Севастополе, Калининграде, Мурманске, Казани и других городах. И вот экспедиция телеканала «Россия» приезжает в наш город. Теперь у псковичей есть возможность стать частью большого семейного портрета нашей страны.

Чтобы организаторы проекта «Я-Россия» приехали именно к нам, псковичи активно голосовали за свой город на сайте. И теперь также активно призывают земляков принять участие в проекте, прийти 4 февраля в «Акваполис», чтобы стать лицом России.

ИРИНА ЖИНЬ, МОНТАЖЕР ГТРК "ПСКОВ":

Я обязательно приду в «Акваполис» для участия в проекте, и не одна, а с подругами. Ведь чтобы попасть на главную заставку телеканала «Россия», не обязательно иметь внешность модели, достаточно иметь сияющие глаза людей, которые гордятся тем, что живут в Пскове, в России. Надеюсь, кому-то из нас повезет.

ЛЮДМИЛА ОШЕРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:

Россия это мы, наши дети, наше будущее. Мы гордимся своей страной, и эта акция нас объединяет.

ДМИТРИЙ ВАУЛИН, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

Наша великая «Россия», надо, чтобы люди действительно поняли всю ширину, глубину и высоту этой России, понимаете. Величайшая большая страна, и каждый человек должен чувствовать, что он в России.

Фотографии всех участников будут опубликованы на сайте «ya.russia.tv», А специальная комиссия выберет самые выразительные лица псковичей– видеоролики с ними потом увидят телезрители по всей стране.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Пскову эстафету передал Пермский край. Позади – девять городов, а впереди – еще вся страна. Не упустите возможность стать частью её летописи, частью будущего грандиозного портрета наших современников, нас с вами, рассказать России про Россию. Встречаемся завтра в ТРК «Акваполис».

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов