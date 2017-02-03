Особое внимание формированию платы за ЖКУ и капитальный ремонт уделит в этом году прокуратура Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 16:05

Об этом рассказал сегодня на итоговой коллегии прокурор региона Сергей Белов. А также отметил наиболее значимые показатели прошлого года. Так в области было выявлено более тридцати тысяч нарушений федерального законодательства, к ответственности привлекли две с половиной тысячи виновных лиц.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения жильем детей-сирот, охране леса и прибрежных зон, борьбе с коррупцией.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ, ПРОКУРОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы за прошлый год смогли поднять раскрываемость в целом по области на 4%. Казалось бы мелочь, но это очень большие усилия. Тем более мы сосредоточили все свои знания и умения именно в начальную стадию, именно тогда, когда совершается преступление, в первый день, или как говорят, по горячим следам.

АЛЕКСАНДР ГУЦАН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ В СЗФО:

Мерами прокурорского реагирования, это наши все работники прокуратуры, удалось снизить уровень задолженности по заработной плате, предотвратить социальную напряженность, конкретно в Псковской области. Это целый комплекс таких мероприятий, которые позволяют говорить, что ситуация в Псковской области стабильная. Как сказал наш президент, ситуация должна быть не только стабильна, а чтобы эта стабильность не переросла в стагнацию.

Благодаря совместным усилиям, подчеркнул заместитель губернатора Максим Жаворонков, в области приняты меры по решению проблем в сфере оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Уже сейчас можно отметить рост рождаемости в области и сокращение смертности.

Екатерина Давыдова