Пять с половиной миллионов рублей получит Великолукский драмтеатр в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов

Муниципальные театры получат федеральную поддержку. Госдума сейчас работает над проектами в области культуры, которые инициировала "Единая Россия". Об этом депутат Александр Козловский рассказал на встрече с коллективом Великолукского драмтеатра во время региональной недели. Уже принята программа, которая финансово поддержит театры малых городов.
В частности, завершается сбор необходимых документов для выделения денег Великолукскому драматическому. Александр Козловский отметил, что в Псковской области это первое учреждение культуры, которое получает такую поддержку.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
Очень рад, что всё-таки эти деньги, пять с половиной миллионов будут направлены в мой родной город Великие Луки. Наверное, это не решит всех проблем театра, но то, что положено начало уделять внимание муниципальным театрам, конечно, мне кажется, это здорово, и я надеюсь, что эта программа будет и дальше действовать.
Лариса Чурикова
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