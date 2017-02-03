Пять с половиной миллионов рублей получит Великолукский драмтеатр в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 15:52

Муниципальные театры получат федеральную поддержку. Госдума сейчас работает над проектами в области культуры, которые инициировала "Единая Россия". Об этом депутат Александр Козловский рассказал на встрече с коллективом Великолукского драмтеатра во время региональной недели. Уже принята программа, которая финансово поддержит театры малых городов.

В частности, завершается сбор необходимых документов для выделения денег Великолукскому драматическому. Александр Козловский отметил, что в Псковской области это первое учреждение культуры, которое получает такую поддержку.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

Очень рад, что всё-таки эти деньги, пять с половиной миллионов будут направлены в мой родной город Великие Луки. Наверное, это не решит всех проблем театра, но то, что положено начало уделять внимание муниципальным театрам, конечно, мне кажется, это здорово, и я надеюсь, что эта программа будет и дальше действовать.

Лариса Чурикова