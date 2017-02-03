Вера Емельянова: «В преддверии Ганзейских дней инфраструктура Пскова активно развивается»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 15:40

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с почётным членом Международного Ганзейского Союза Манфредом Шюркампом. Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом. Готовность города к проведению мероприятий международная комиссия проверит за год до них.

Шюркамп выразил уверенность, что с точки зрения инфраструктуры, всё должно быть хорошо. Вера Емельянова рассказала, что реконструкция и переоснащение к празднику пройдёт в десятках учреждениях спорта и культуры. Продолжается работа по развитию туристского потенциала.

ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Для гостей много сюрпризов, потому что нужны дополнительные места, гостиницы, рестораны. Вы, наверное, заметили, что эта инфраструктура активно развивается и ею пользуются с удовольствием.

Надежда Прыгина