logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Вера Емельянова: «В преддверии Ганзейских дней инфраструктура Пскова активно развивается»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.02.2017 15:40

Вера Емельянова: «В преддверии Ганзейских дней инфраструктура Пскова активно развивается»Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с почётным членом Международного Ганзейского Союза Манфредом Шюркампом. Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом. Готовность города к проведению мероприятий международная комиссия проверит за год до них.

Шюркамп выразил уверенность, что с точки зрения инфраструктуры, всё должно быть хорошо. Вера Емельянова рассказала, что реконструкция и переоснащение к празднику пройдёт в десятках учреждениях спорта и культуры. Продолжается работа по развитию туристского потенциала.

ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Для гостей много сюрпризов, потому что нужны дополнительные места, гостиницы, рестораны. Вы, наверное, заметили, что эта инфраструктура активно развивается и ею пользуются с удовольствием.

Надежда Прыгина


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Авто-трэвл
Хлебосол
Витрум
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5