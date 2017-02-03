Какие сюрпризы готовит для нас Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль обсудим 3 февраля в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.02.2017 13:12

Сегодня в Пскове откроется Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. В этом году он включен в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий.

Кто посетит фестиваль и какие спектакли будут поставлены на сценах театра узнаем сегодня в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.