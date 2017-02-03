logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Суммы оплаты за ОДН уменьшатся, минимум, в два раза: чиновники вводят новую систему расчетов

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.02.2017 12:26

Суммы оплаты за ОДН уменьшатся, минимум, в два раза: чиновники вводят новую систему расчетовЧердаки и подвалы многоквартирных домов исключат из общедомовой площади при расчёте нормативов. Сообщил исполняющий обязанности председателя регионального Комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По словам чиновника, после анализа платёжных документов, поступивших псковичам в январе, стало очевидно, что площади явно завышены. Сейчас ведомство подготовило проект изменений в существующий приказ. С учётом поправок, отметил Андрей Агапов, суммы оплаты за общедомовые нужды должны уменьшиться минимум вдвое. Кроме этого, в феврале население получит квитанции с перерасчётом за предыдущий месяц. Тем, кто уже оплатил счета за ОДН полностью, учтут переплату, остальным - выставят счёт по новым нормативам.

АНДРЕЙ АГАПОВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:
На сегодняшний день проведены совещания, особенно с городом Псковом. На этой неделе проведено совещание с участием ресурсоснабжающих компаний, управляющий компаний. Направлены разъяснительные письма и в город Псков в администрацию, для того, чтобы они были озвучены и перенаправлены в УК. Все на сегодняшний день перерасчёты делают.

Ирина Коваленко


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Авто-трэвл
Хлебосол
Витрум
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5