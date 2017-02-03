Яркие спектакли, именитые гости, и за всем этим – русская классика: Пушкинский фестиваль стартовал в Пскове

В Псковском драматическом театре спектаклем «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды начался сегодня двадцать четвёртый Всероссийский Пушкинский фестиваль.
Открывая его, директор театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев отметил, что в этом году представлены очень разные спектакли из разных регионов России. Организаторы включили в программу номинантов премии «Золотая маска». Это «Записки юного врача» театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга и «Снегурочка» театра «Старый дом» из Новосибирска. Открывшая фестиваль «Пиковая дама» Екатеринбургского театра Николая Коляды - авторская фантазия на тему знаменитой повести Пушкина. История на немецком и русском языках о реальности и иллюзиях. Классический текст практически неизменный, а вот режиссёрское видение особенное.
НИКОЛАЙ КОЛЯДА, РЕЖИССЕР:
Пьеса на двух языках написана. Поскольку я прочитал у Пушкина, что Герман был из обрусевших немцев, я решил сделать пьесу двуязычную. Это конфликт, что основа основ драматургии. Немец, русский, между ними что-то происходит, некие конфликты, то, что сегодня очень современно.
Помимо спектаклей на фестивале пройдут лекции и режиссёрские мастерские. А в галерее «Цех» открылась выставка Марии и Наталии Арендт «Другой Пушкин». Художницы, правнучки императорского врача Николая Фёдоровича Арендта, лечившего Пушкина после дуэли. По их словам, выставка - попытка взглянуть на мир глазами классика.
Марина Михайлова
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