Губернатор Андрей Турчак с рабочим визитом посетил Палкинский район

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 21:08

Продукция палкинских предприятий сегодня востребована не только в России, но и за рубежом. В этом сегодня убедился глава региона во время рабочей поездки. Правда, по-прежнему, актуальной остаётся кадровая проблема.

Местный известняк, карульский шунгит и лемезит из Башкирии. Эти натуральные камни здесь превращают в плитку. Найти её можно на стройрынках Пскова, Новгорода, Москвы. В перспективе - выход на Петербург. Для большего развития малому предприятию не хватает рабочих рук. Ежемесячно организация размещает до двадцати вакансий. Местные на производство идут неохотно. Притом, что зарплату здесь предлагают не самую мизерную - двенадцать-пятнадцать тысяч рублей плюс премиальные. Андрей Турчак рекомендовал руководителю поприсутствовать на встрече с жителями района, которые то и дело пеняют чиновникам на безработицу.

На ещё одном палкинском предприятии по производству радиаторов для сельхоз и спецтехники проблем с кадрами и рынком сбыта нет. Продукция востребована и в России, и за рубежом. Условиями труда работники довольны - питание и доставка до производства - бесплатные. Есть те, кто на работу ездит из соседнего Островского района. Житель Крюков не упустил возможность обратиться к губернатору с наболевшим вопросом своего села. Люди обеспокоены грядущими преобразованиями в школе. Глава региона обещал разобраться.

Планами на будущее и нынешним положением дел с губернатором поделились и в психоневрологическом интернате. Главное, чего здесь не хватает сегодня - лифт. Цена одного - около двух миллионов.

ЛЮБОВЬ ЛУКИНА, ДИРЕКТОР ПЕРВОМАЙСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:

Колясочники все, естественно, живут на первом этаже. Очень сложно подниматься. Плюс на этажах у нас есть тяжёлые больные. Нужно пищу поднимать. Это всё составляет неудобства. Необходим лифт. Ну вот на сегодня уже с Арменом Липаритовичем вопрос решается и нас обещают включить в федеральную программу.

Об условиях проживания глава региона узнал из первых уст - от подопечных. В интернате их больше трёхсот. Все - женщины.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, КОРРЕСПОНДЕНТ:

- По питанию, по медицине, есть какие вопросы?

- Мы довольны в питании, сейчас расширили немножко рацион, диету. Фрукты увеличились.

Кухню учреждения Андрей Турчак и гости оценили лично. Ватрушки собственного приготовления пришлись по вкусу всем. Кроме полноценного питания и медобслуживания, постояльцы интерната имеют возможность заниматься шитьём и вязанием. Пару платков ручной работы приобрёл губернатор. Кроме того, для подопечных организуют разнообразный досуг - от рисования до танцев и пения. А с недавних пор верующие могут помолиться в храме при интернате и приложиться к иконе богоматери всех скорбящих «Радость».

Надежда Прыгина, Владимир Шагапов