Чужое горе – способ заработать? Наше расследование о подозрительном благотворительном фонде «Солидарность»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 20:57

Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах не знают? И как получилось, что в команде благотворителей есть американская актриса?

Эмилия Осиповна в Новосельском доме-интернате как раз из тех сидяче-лежачих людей, которым срочно нужна помощь - так утверждает сайт некоего московского благотворительного фонда "Солидарность". В соцучреждении якобы пенсионерам даже еду прожевать не дают: сотрудники пожилых людей сразу укладывают спать и идут по своим делам. Выход благотворители нашли: нужно нанять "внештатных помощниц", а сумма необходимых для задумки пожертвований - более четырех с половиной миллионов рублей! При этом директора дома-интерната о таких гигантских сборах - предупредить забыли...

ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, ДИРЕКТОР НОВОСЕЛЬСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:

Проживающих, которые у нас находятся в горизонтальном положении, то есть лежачие - у нас всего 7 человек. Надо пять раз поменять памперсы - и пять раз поменяют. Надо больше? Никаких ограничений в данной ситуации мы никогда не видели. Проблем у нас с этим никогда не было.

И уж тем более никакие благотворители из этой самой "Солидарности" в Стругокрасненский район, а также в другие дома-интернаты региона не приезжали. А узнали они о якобы страдающих от голода стариках - от знакомого, который долго жил в Псковской области. Об этом нам рассказал некий Михаил: его телефон есть на сайте фонда. Правда, ни имени человека, так радеющего за наш регион, ни его фамилии - он не назвал. Добавил лишь: что сейчас фонд "Солидарность" временно не работает: ему не хватает волонтеров и финансов.

МИХАИЛ:

Мы понимаем, что разница в уровне жизни и вообще спонсировании таких вот заведений ну - колоссальная. Поэтому и решили помогать примерно хотя бы этому району. Ну, всей же России помочь невозможно! Нужно хотя бы на чем-то одном работать. Понимаете?

Кстати помогать собирать деньги для пенсионеров Псковской области должна была маркетолог Елена Кожевникова: одно лицо с американской актрисой Амандой Байнс! Вопросы вызывают и фотоотчеты организации: один из снимков принадлежит фотографу из Новосибирска: кадр был сделан в рамках благотворительного забега на набережной реки Обь. Его организовал фонд - "Созвездие сердец".

МАРГАРИТА СЕМИКОВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ":

Фотография, размещенная на сайте "Солидарность", с нашего мероприятия, её снимали сторонние фотографы, местные наши. Данную организацию мы не знаем и никогда не сотрудничали с ней.

Основной вид деятельности организации, как указано на сайте федеральной налоговой службы: "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания". Правда больше бросается в глаза, как фирма зарабатывает дополнительно: торговлей автомобильными деталями, ремонтом машин, уборкой помещений и даже - благоустройством ландшафта! В общем, мастера на все руки! А руководит умельцами - некто Боровко Игорь Иванович – кстати, лично ему на банковскую карту и перечисляют деньги благотворители.

АЛИНА ЧЕРНОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Переводы на счета благотворительных организаций должны осуществляться только на официальные расчетные счета в банках. Благотворительные организации в Российской Федерации фиксируются и регистрируются в строго обозначенных формах. Никак не может быть в форме ООО. ООО создается для получения коммерческой прибыли.

Сейчас фондом "Солидарность" займется полиция - в правоохранительные органы уже поступило несколько заявлений. А общественники напоминают: если уж вы хотите помочь какому-нибудь дому-интернату, лучше обратиться туда - напрямую или прибегнуть к благотворителям, которые уже зарекомендовали себя.

Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян