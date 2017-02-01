При Союзе промышленников создадут экспертную группу для оценки областных законов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 17:24

При Псковском региональном отделении РСПП появится экспертная группа, которая будет давать оценку областным законам. Об этом сегодня заявил руководитель отделения, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Члены РСПП будут оценивать те законопроекты, которые затрагивают интересы бизнеса в нашей области.

Также участники совещания подвели итоги работы отделения за прошедший год. Союз заключил соглашения о сотрудничестве с Администрацией Псковской области, с коллегами из Петербурга и других регионов. На площадке РСПП было заключено соглашение между бизнесом, региональной властью и профсоюзами о минимальном размере оплаты труда в Псковской области.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РСПП:

Мое мнение, что мы должны стремиться к тому, чтобы минимальный размер оплаты труда соответствовал прожиточному минимуму. Мы в этом соглашении постарались учесть, чтобы те предприятия, которые не могут это обеспечить, чтобы у них была возможность обосновать свою позицию.

Лариса Чурикова