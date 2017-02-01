О сохранении водно-болотных угодий Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 февраля с 7:20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 16:52

Гостем студии станет председатель псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии ПсковГУ, кандидат географических наук Александр Слинчак.

Друзья, присоединяйтесь к обсуждению по телефону 66-27-47. Высказывайте свою точку зрения по теме. Отвечайте на вопрос «Достаточное ли внимание уделяется охране природных ресурсов в нашем регионе».

Валерий Гусев