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О сохранении водно-болотных угодий Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 февраля с 7:20

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.02.2017 16:52

О сохранении водно-болотных угодий Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 февраля с 7:20Гостем студии станет председатель псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии ПсковГУ, кандидат географических наук Александр Слинчак.

Друзья, присоединяйтесь к обсуждению по телефону 66-27-47. Высказывайте свою точку зрения по теме. Отвечайте на вопрос «Достаточное ли внимание уделяется охране природных ресурсов в нашем регионе».

Валерий Гусев

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