О сохранении водно-болотных угодий Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 февраля с 7:20

Гостем студии станет председатель псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии ПсковГУ, кандидат географических наук Александр Слинчак.
Друзья, присоединяйтесь к обсуждению по телефону 66-27-47. Высказывайте свою точку зрения по теме. Отвечайте на вопрос «Достаточное ли внимание уделяется охране природных ресурсов в нашем регионе».
Валерий Гусев
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Февраль 2017
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