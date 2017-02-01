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О том, какие изменения ждут россиян с 1 февраля, говорим сегодня в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.02.2017 16:10

О том, какие изменения ждут россиян с 1 февраля, говорим сегодня в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10 Сегодня первый день февраля. Какие изменения ждут россиян с этого месяца? Про спецкарты для болельщиков, выросшие пенсии неработающих пенсионеров, нововведения в оформлении загранпаспорта и многое другое говорим сегодня в передаче «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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