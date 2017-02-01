Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям подвели итоги 2016 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 14:49

Более десяти миллионов рублей в местный и федеральный бюджет поступило в прошлом году благодаря контролю за землями сельхозназначения области, которым занимается отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом сообщили сегодня на итоговом совещании в ведомстве.

Всего по итогам года специалисты составили почти семьсот протоколов об административном правонарушении на общую сумму более тридцати миллионов рублей. Чаще всего регистрируются загрязнение и захламление земель, снятие и порча плодородного слоя. В прошлом году сотрудники Россельхознадзора снизили количество плановых проверок в четыре раза, но сохранили их эффективность. Например, на границе ведомство досмотрело и проверило более пятидесяти партий подконтрольной продукции.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМИ:

То есть по документам зеленый горошек, минеральная вода или другой продукт, который по логике вообще нам не подконтролен, но вместе с тем, определенные мероприятия совместно со структурами позволяет нам это сделать и вот было выявлено и уничтожено.

Андрей Удалов