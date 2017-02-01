Правительство выделило деньги региону на строительство путепровода и развитие санавиации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 15:12

Правительство выделило пятьсот десять миллионов рублей на строительство путепровода в Великих Луках. Он призван решить главную транспортную проблему города - соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

Сейчас на площадке ведутся работы по усилению грунта, по переносу газопровода высокого давления и подземных коммуникаций. Пробный запуск движения по путепроводу запланирован на декабрь этого года.

Кроме того, регион по распоряжению Дмитрия Медведева получит двадцать один миллион рублей на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных местах. Субсидия будет направлена на развитие в регионе санитарной авиации. В частности, средства пойдут на привлечение вертолетной техники для экстренной эвакуации граждан, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Программа предусматривает транспортировку тяжелых пациентов, как по Псковской области, так и в федеральные клиники за пределы региона.

Киридд Радион