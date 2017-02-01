Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с февраля увеличатся на пять процентов

Пенсионный фонд проиндексирует страховые пенсии и ежемесячные выплаты на фактический уровень инфляции за прошлый год - чуть более пяти процентов. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца - увеличатся только для неработающих пенсионеров и в среднем составят около тринадцати тысяч рублей.
Ежемесячные денежные выплаты также увеличатся на пять процентов. Эти изменения коснутся федеральных льготников, например, ветеранов и инвалидов.
НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Вместе с ежемесячными денежными выплатами с 1 февраля будет проиндексирован набор социальных услуг. Который составит 1048 рублей 97 копеек, в набор социальных услуг у нас входят лекарственные препараты, санаторно-курортные путевки, и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Иван Павлов
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Февраль 2017
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