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Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с февраля увеличатся на пять процентов

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.02.2017 12:16

Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с февраля увеличатся на пять процентовПенсионный фонд проиндексирует страховые пенсии и ежемесячные выплаты на фактический уровень инфляции за прошлый год - чуть более пяти процентов. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца - увеличатся только для неработающих пенсионеров и в среднем составят около тринадцати тысяч рублей.

Ежемесячные денежные выплаты также увеличатся на пять процентов. Эти изменения коснутся федеральных льготников, например, ветеранов и инвалидов.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Вместе с ежемесячными денежными выплатами с 1 февраля будет проиндексирован набор социальных услуг. Который составит 1048 рублей 97 копеек, в набор социальных услуг у нас входят лекарственные препараты, санаторно-курортные путевки, и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Иван Павлов


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