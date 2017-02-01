Чёрные лесорубы в Палкинском районе вывозили древесину по документам прошлого года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 12:09

Непроходимую свалку из сучьев и хвороста вместо березового леса увидели инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда по проверке земель сельхозназначения. Жители деревень на границе Палкинского и Псковского районов пожаловались в ведомство на незаконную вырубку.

Сейчас эта земля официально никому не принадлежит. Но Россельхознадзор обращает внимание – это вовсе не значит, что годное к посеву поле можно уничтожать тяжелой техникой. Волость раздаст эту землю через паи. И новые хозяева вынуждены будут тратить огромные деньги на рекультивацию и ликвидацию колеи от колес груженых Уралов.

Два Урала, груженых березовыми дровами, остановили на выезде из леса. Водители предоставили документ, который разрешает им заготовку 15 кубометров дров. Правда только в прошлом году. Инспекторы лесорубов сфотографировали, записали их данные и отпустили. Административное дело будет заведено, когда оценят масштаб вырубки. Это оказалось делом непростым. В лесу колея такая, что легковому автомобилю не проехать. До делянок пришлось идти пешком.

КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Этот участок леса не пострадал ни от урагана, ни от какого-то другого стихийного бедствия. Он пострадал от человека. Вот она – свежая делянка, еще буквально сегодняшняя. Опилки еще не успели примерзнуть ко льду. Вокруг валяются буквально горы хвороста. И никто его убирать не собирается. Нетрудно догадаться, что с этим участком леса будет весной, когда начнется пал травы. А до ближайшей деревни совсем недалеко. Буквально 300 метров.

Лес на нескольких гектарах превращен в декорации к фильму. Сплошная непроходимая свалка из сучьев и хвороста. Про охоту на этих землях местным жителям можно забыть. И для сбора грибов нужно теперь искать другое место. Инспекторы говорят, что за вырубку, организованную не по правилам – лесорубам выпишут штраф.

РОМАН ВАСИЛЬЕВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ:

Он чрезвычайно мал. Потому что от трех до пяти тысяч, по моему, на физлицо. Но с другой стороны – здесь будет по итогам административного расследования рассчитан ущерб земле, как природному объекту. Данные лица должны будут либо в добровольном порядке это все устранить. И тогда этот ущерб будет считаться устраненным.

Убрать сучья и хворост с огромной территории дело очень долгое. Но оно того стоит. Иначе ущерб, нанесенный природе, рассчитают в денежном эквиваленте. И тогда, по словам инспекторов, наказание за незаконную вырубку будет исчисляться миллионами рублей.

Кирилл Михайлов, Владимир Шагапов