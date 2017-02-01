«Солидарность», не вызывающая доверие. Кто наживается на стариках?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.02.2017 11:48

Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в Интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах - не знают? И как получилось, что помогать псковичам призывает американская актриса Аманда Байнс: правда на сайте фонда она превратилась в маркетолога - Елену Кожевникову.

Кроме того, на страничке фонда указаны старые названия домов-интернатов: юридически таких организаций сейчас не существует. Телефоны благотворительной организации - молчат, кроме одного. Там мужчина пояснил, что пока фонд "Солидарность" деятельность - приостановил.

МИХАИЛ:

Как только его организовали, да? Ну просто не хватило мощностей, ну то есть и людей, и финансовых средств для того, чтобы по нему помогать. Мы сейчас ушли в такой как бы сказать отпуск, ну как бы точно не работаем - 100%

АРМЕН МНАЦАКАНЯН, НАЧАЛЬНИК ГОСУПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я считаю, это вообще вопиющий случай. Потому что, на самом деле, отыграться или сделать недобросовестное дело на стариках, я считаю, это последнее дело. Людям, у которых нет ни совести, ни сердца, они на любых бедах могут делать деньги или карман набивать нечестным путём. Мы на это посмотрели не очень долго. Буквально на днях мы обратились в полицию нашу УВД Псковской области. Я думаю, наши специалисты высокого класса разберутся.

Виктория Парфенова