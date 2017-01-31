В Кунье почтили память воинов-освободителей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 21:54

В Кунье сегодня отметили годовщину освобождение района от немецко-фашистских захватчиков. Митинги памяти прошли на всех воинских захоронениях, где в общей сложности покоятся девять тысяч советских воинов.

Евгении Столяровой было пятнадцать, когда фашисты сбросили на Кунью первые бомбы. 22 июля 1941-го, ровно за месяц до оккупации. С каждым днём бомбёжки усиливались. В память врезался момент, как бежали к дому на соседней улице, от которого ничего не осталось.

ЕВГЕНИЯ СТОЛЯРОВА:

Мы прибежали, эта воронка, вот, так вот не глянуть туда. И не только, как всё это разбросано, не только там какие-то части человеческие, там даже ни одной щепочки, один песок – всё уничтожено.

Такие же как она, дети войны в День освобождения всегда собираются за чаем. Вспоминают ожесточённые бои и погибших. Героям посвящены митинги у мемориалов. Куньинский район отвоевали уже через шесть месяцев после оккупации. Однако за это время фашисты успели замучить и расстрелять сотни мирных жителей.

ТАМАРА ИВАНОВА:

Много погибло. У нас, вон деревня, здесь рядом мемориальный комплекс сделан, поставлена плита. 20 человек с одной деревни только, все погибли. Простите, не могу, слёзы катятся.

Непосредственно с освобождением края связаны бои у деревень Ущицы и Корнилово. А в Обляпышево находился лагерь военнопленных. Это место назвали «долиной смерти». Под открытым небом в нечеловеческих условиях немцы держали там более четырёх тысяч человек.

ЮРИЙ ПОЛЕЧЕНКОВ, УЧИТЕЛЬ:

Конечно, освобождение досталось большой ценой. Но мы должны быть благодарны тем солдатам и офицерам Советской Армии, партизанам, которые не пожалели ни жизни, ни сил, ни крови.

В общей сложности в братских могилах района покоятся 9 тысяч солдат и офицеров. У всех мемориалов венки и живые цветы.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин