Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 21:02

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом Бабинина" не приняты. Об этом в «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" сообщила председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

По её словам, реставрация проводится на основании разрешения и проекта, который получил положительное заключение культурной экспертизы. В скором времени комитет рассмотрит отчет о проделанных работах и состоится приемка. А пока оценку выполненным работам госкомитет давать не может.

Напомним, в соцсетях развернулись горячие споры о том, может ли «новодел», возведенный практически с нуля на месте Дома Бабинина в Конном переулке, считаться памятником архитектуры.

Валерий Гусев