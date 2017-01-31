В следующем году в регионе стоит задача протестировать на ВИЧ минимум пятую часть населения Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 17:44

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Псковской области в целом лучше, чем по стране. Об этом заявил сегодня на межведомственном совещании в администрации региона начальник областного Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Главный санитарный врач сообщил, что по данным за прошлую неделю диагноз ОРВИ в регионе поставлен более чем четырём тысячам жителей, зарегистрировано тринадцать случаев гриппа. Девяносто пять человек госпитализировано, шестьдесят девять из них - дети до четырнадцати лет. В целом заболеваемость в Псковской области ниже значений недельного эпидпорога, при этом Александр Нестерук не исключил её роста в ближайшее время. Также на совещании сегодня обсудили меры выявления и профилактики ВИЧ-инфицирования. По данным "Центра СПИД" в прошлом году в регионе были зарегистрированы сто восемь случаев ВИЧ. При этом, сообщила главный врач центра Ирина Сивачёва, вопреки общепринятому мнению, заболевание распространяется среди социально адаптированных людей. Основная причина - незащищённые половые контакты. В следующем году в регионе стоит задача протестировать на ВИЧ минимум пятую часть населения, обращающегося за медпомощью. В целом, это почти сто тридцать тысяч человек.

ИГОРЬ ПОТАПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ:

Я хочу вас предостеречь от другой опасности, чтобы вы не вешали ярлыки на этих людей. Это нормальные, адаптированные, социально адаптированные люди. Так случилось в этой жизни, такая беда. Но они абсолютно безопасны в инфекционном плане, и если они будут придерживаться строгих медицинских рекомендаций, безопасны в инфекционном плане.

Кирилл Радион