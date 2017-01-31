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Основные потребители наркотических средств в Псковской области – это Псков, Великие Луки, Остров и Опочка

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.01.2017 16:20

Основные потребители наркотических средств в Псковской области – это Псков, Великие Луки, Остров и ОпочкаЗдесь зафиксировано около 70% всех зарегистрированных преступлений в сфере незаконного употребления и распространения наркотиков в регионе.

Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов. По его словам, это обусловлено высокой концентрацией молодежи в областном и районных центрах и общероссийской статистикой, по данным которой 60 % наркозависимых, впервые попробовали наркотики в возрасте до 18 лет.

Светлана Васильева

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