Кто виноват и что делать? Обманутые покупатели квартир жилкомплекса «Европа» безуспешно пытаются вернуть квартиры или деньги

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 17:46

В Пскове в жилом комплексе "Европа" застройщик "ПИК 60" продает псковичам квартиры, которые уже проданы другим людям подрядчиком - компанией "Строй СА". Пострадавшие люди - лишаются жилплощади и денег.

Подрядчик продавал квадратные метры - ещё не имея их в собственности, поэтому после расторжения всех контрактов из-за неисполнения "Строй СА" работ, все "неотработанные" квартиры - вернулись застройщику. Он повторно выставил их на продажу.

Удобство, комфорт и транспортная доступность - все это, как сообщает сайт фирмы-застройщика "ПИК 60", будет у жильцов жилого комплекса "Европа". Ниже указано: "Здесь проживают - уже несколько сотен псковичей". И нигде, конечно же, ни слова: десятки людей - не могут въехать в свои квартиры. Потому что некоторые - уже повторно продаются, другие просто опечатаны и пока ждут своих новых хозяев)).

Ирина Кириллова, как и многие другие пострадавшие, также думала, что купила квартиру в новостройке по улице Венской. Продавец - подрядная организация "Строй-СА". Этой фирме квартиры передал застройщик - компания "ПИК 60", принадлежащая псковскому депутату Яну Лузину - "в качестве платы" за выполнение строительных работ.

Между пострадавшими и подрядной организацией были подписаны договор беспроцентного займа и предварительный договор купли-продажи: согласно ему, подрядчик уступал квартиры жильцам. Но! Только после того, как завершит все работы, оговоренные в контракте с застройщиком. На деле - они выполнены не были и "ПИК 60" порвала отношения с партнером.

"Неотработанные" помещения - вернулись в собственность застройщика, а сделки между покупателями и "Строй СА" сейчас признаны - недействительными. Заложниками ситуации стали десятки человек.

ИРИНА КИРИЛЛОВА, ПОСТРАДАВШАЯ:

На все просьбы пойти навстречу нам - пострадавшим - "ПИК 60" отказывается. Моя квартира непосредственно уже продана, за неё внесен залог. Конечно, очень тяжело, очень сложно, у меня маленький ребенок на руках. Это, так скажем, единственные деньги в семье.

Юристы разводят руками. С документами, которые им показывают - в суд не пойдёшь. Составлены они юридически неправильно, а потому и силы многие не имеют. Прежде чем подписывать подобные бумаги, и отдавать кому-то большие суммы денег, особо подчеркивает правозащитница Ольга Кутузова - нужно обязательно посоветоваться со специалистом.

ОЛЬГА КУТУЗОВА, ЮРИСТ-ПРАВОЗАЩИТНИК:

Если люди сами не разбираются в документах, в понятиях, если они собираются тратить огромные деньги на приобретение жилой площади - им необходимо проконсультироваться со специалистами, которые знают толк в документах, которые могут проверить полный пакет документов.

Все договоры с пострадавшими подписывал Алексей Филимонов: он значится доверенным лицом директора фирмы «Строй СА» - Андрея Семёнова. Однако по факту, вопросы и проблемы организации решает бизнесмен - Александр Лилица. Бывший руководитель футбольного клуба "Псков 2000" - в разное время открывал несколько строительных фирм в Пскове. Они работали на многих стройках областного центра, были договоры - и с "ПИК 60". И тогда без проблем не обходилось: жалобы есть на сайте областной администрации. Псковичи утверждали, что купили квартиры у застройщика, но позже их жилплощадь была перепродана другим людям. Фирма-подрядчик, в свою очередь, банкротилась, и взять с нее было нечего.

В этот раз, как заверил нас сам Александр Лилица, работы на объекте вовремя выполнить было невозможно, потому что средств не хватало. По договору, "ПИК 60" с подрядчиком должен был расплачиваться: деньгами - двадцать пять процентов от суммы контракта, остальное - квартирами. Но с мая финансы перестали поступать, а вырученных после продажи квартир средств было мало. Сейчас, по словам нашего собеседника, работу за "Строй СА" выполнит другая фирма, в которой работает знакомый Александра Лилицы. Уже якобы есть договоренность и пострадавшим людям квартиры - якобы вернут.

АЛЕКСАНДР ЛИЛИЦА, БИЗНЕСМЕН:

Ну, мы по внутренним помещениям работаем до сих пор. Только там другая наша фирма работает, но по внутренним помещениям у нас там есть договора, в которых есть деньги, под них нет квартир ещё. Вот под эти деньги мы перекинем эти квартиры и все.

К "ПИК 60" юридически - претензий нет, они ведь вроде бы не виноваты, что люди купили квартиры у недобросовестного подрядчика! Но волнует вопрос: почему застройщик, зная о подмоченной репутации "Строй СА" - все-таки заключил с ней договор? И что будет со вторыми покупателями квартир, если жилплощадь вернут первым? На эти вопросы "ПИК 60" не ответил: комментария наша телекомпания так и не получила. По словам пострадавших, застройщик сейчас требует у них съехать с квартир.

Примечательно, что из здания, где группа компаний «ЛУГ», принадлежащая депутату Яну Лузину, арендовала шестнадцать офисов, спешно съехали представители "Строй СА". Теперь - они не только расторгли договоры, но и территориально между ними нет связи. А пострадавшие опасаются: подрядчик, отбыв в неизвестном направлении, сейчас может инициировать процедуру банкротства. Взять с него будет нечего, деньги пропадут... И люди, желающие вселиться в новостройку, не получат не только обещанных квартир, но и потраченных денег.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов