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О мошенниках, собирающих деньги под видом благотворительности, говорим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.01.2017 15:25

О мошенниках, собирающих деньги под видом благотворительности, говорим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10В интернете появилась организация «Солидарность», собирающая деньги, якобы, для помощи псковским домам-интернатам и другим соцучреждениям.

Однако добросовестность организации вызывает большие сомнения: по данным Единого государственного реестра, данная фирма занимается автозапчастями и благоустройством, а соцучреждения Пскова, похоже, понятия не имеют о том, что для них собирают деньги. Все подробности слушайте в нашем вечернем эфире в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

 

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