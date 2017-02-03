Преимущества при срочном открытии банковского расчетного счета

Срочное открытие банковского расчетного счета.
Российское законодательство говорит, что срочное открытие расчетного счета является решением добровольным. Допускается проведение торговых расчетов за наличные средства, но в такой ситуации имеются определенные ограничения максимальной суммы. В результате почти все предприятия предпочитают открыть собственный счет, чтобы увеличить оборот, случайно не нарушить закон и не оказаться в затруднительной ситуации.
Какие преимущества получает клиент?
Предлагаемая ведущими банками услуга по срочному открытию индивидуального расчетного счета гарантирует набор преимуществ:
Это лишь часть преимуществ, побуждающих открыть РС. Он поможет оптимизировать работу компании, что избавит от ненужных расходов времени и сбережет финансы.
Как подобрать банк?
По закону срочное открытие банковского расчетного счета допускается проводить несколько раз, ограничений на количество РС нет. Но в большинстве случаев достаточно единственного счета. Если говорить о выборе банковской организации, то лучше ориентироваться на крупные учреждения, представленные во всех российских регионах и поддерживаемые государством. Такой подход - гарантия финансовой безопасности.
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5