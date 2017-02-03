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Преимущества при срочном открытии банковского расчетного счета

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.02.2017 12:33

Преимущества при срочном открытии банковского расчетного счетаСрочное открытие банковского расчетного счета.
Российское законодательство говорит, что срочное открытие расчетного счета является решением добровольным. Допускается проведение торговых расчетов за наличные средства, но в такой ситуации имеются определенные ограничения максимальной суммы. В результате почти все предприятия предпочитают открыть собственный счет, чтобы увеличить оборот, случайно не нарушить закон и не оказаться в затруднительной ситуации.

Какие преимущества получает клиент?
Предлагаемая ведущими банками услуга по срочному открытию индивидуального расчетного счета гарантирует набор преимуществ:

  • Уменьшение размеров комиссий. Как правило, они имеют фиксированный размер, который не зависит от суммы перевода или платежа. Без РС размер комиссий исчисляется в процентах, что не слишком выгодно.
  • Отсутствие необходимости в посещении банковской организации при осуществлении финансовых операций. Клиент получает доступ к специальной программе в интернете, чтобы из удобного места проводить платежи, совершать переводы и отслеживать иные финансовые операции.
  • Облегчение работы с контрагентами. Повышается статус фирмы в глазах партнеров, так как платежи поступают безналичным способом, а потому максимально безопасны. При этом так легче рассчитываться с контрагентами, представляющими другие регионы.
  • Активная работа с пластиковыми картами. Банк предоставляет организации терминал оплаты, упрощающий работу кассира и расширяющий число потенциальных клиентов. Карты раздаются и сотрудникам фирмы, в результате исключается необходимость выплаты заработной платы наличными. Такой устаревший подход легко заменяется переводами.
  • Дистанционная оплата налогов, отчислений в пенсионный фонд и фонд социального страхования, что облегчает рабочий процесс.

Это лишь часть преимуществ, побуждающих открыть РС. Он поможет оптимизировать работу компании, что избавит от ненужных расходов времени и сбережет финансы.

Как подобрать банк?
По закону срочное открытие банковского расчетного счета допускается проводить несколько раз, ограничений на количество РС нет. Но в большинстве случаев достаточно единственного счета. Если говорить о выборе банковской организации, то лучше ориентироваться на крупные учреждения, представленные во всех российских регионах и поддерживаемые государством. Такой подход - гарантия финансовой безопасности.
 

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