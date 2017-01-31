Первый шаг в «большое будущее»: дизайнер Алина Герман открыла в Пскове уникальную школу творческого роста

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 10:00

Школу творческого роста для школьников открыла известный дизайнер из Санкт-Петербурга Алина Герман в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.

Это социальный проект. За полтора года псковские школьники получат знания в разных областях. Главная задача - научить детей работать, креативно мыслить и любить жизнь.

"Большое будущее" - так назвала свой проект Алина Герман. В отремонтированные и переоборудованные классы Псковского колледжа профессиональных технологий вошли двадцать пять школьников. Они будут изучать швейное дело, дизайн, учиться языкам, здоровому образу жизни, правилам хорошего тона. Через полтора года получат дипломы операторов швейного дела и других специальностей. И это будет всего лишь старт в их взрослую жизнь.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Каждый из вас получит такой старт в своей жизни для того, чтобы дальше двигаться в том направлении, которое каждый выберет. Кто-то придет на швейное производство, кто-то станет крутым дизайнером, а кто-то станет педагогом, станет врачом.

Проект будет набирать обороты. В августе к нему присоединятся школьники из Псковской области. Обучение и проживание бесплатное. Первых участников отбирали с помощью тестирования.

АЛИНА ГЕРМАН, АВТОР ПРОЕКТА «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»:

Мне нужны были творческие дети, очень мотивированные на жизнь. Их мы и взяли. Я уверена, что в таком коллективе мы справимся с маломотивированными и даже с отклонениями.

Главный слоган проекта: «где родился, там и пригодился». Алина Герман верит, что воспитает уникальных людей. В обучении будут участвовать псковские педагоги, готовые работать интересно и нестандартно.

ДАНИИЛ МАСАЛЬСКИЙ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»:

Это очень нужно для нашего Пскова, потому что у нас это все не так уж сильно развито. С помощью этого проекта появится много квалифицированных людей, которые будут владеть ремеслом профессионально, которые могут показать себя всему миру.

НИКИТА КИМ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»:

Проект очень интересный, важный, единственный в городе. В этом проекте дети смогут проявить свои качества, открыть в себе какие-нибудь новые возможности, возможно, связать с этим жизнь.

Спектр интересов успешных людей будущего огромный. И педагоги собираются учить школьников общаться друг с другом, правильно использовать опыт мировой культуры, питаться и заниматься спортом. Всего добиться они должны сами. Ничего готового. Только отличная стартовая площадка и педагоги. Первые деньги ребята заработают сами на швейной фабрике. А летом будут отдыхать в лагере под Псковом. Опыт для нашего региона беспрецедентный. Удачи - главное из пожеланий.

Марина Михайлова, Александр Калинин