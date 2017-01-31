Без жилья и без денег остались обманутые псковичи: застройщик и подрядчик «умывают руки»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 10:40

В Пскове в жилом комплексе "Европа" застройщик "ПИК 60" продает псковичам квартиры, которые уже проданы другим людям подрядчиком - компанией "Строй СА". Пострадавшие люди - лишаются жилплощади и денег. Они уже обратились в правоохранительные органы.

По словам подрядчика, квадратные метры для реализации ему передал " ПИК 60" как плату за будущие работы. Не имея ещё в собственности квартиры, организация "Строй СА" их продала, при этом договор с застройщиком - не выполнила. Из-за этого " ПИК 60" контракты с подрядчиком расторг, жилплощадь забрал себе и выставил на продажу. Сейчас, заверил представитель подрядчика, работы за них выполнит другая фирма, уже якобы есть договоренность. И пострадавшим людям квартиры вернут. Но псковичи таким словам не верят: "Строй СА" уже несколько раз была в центре подобных скандалов.

ИРИНА КИРИЛЛОВА, ПОСТРАДАВШАЯ:

На все просьбы пойти навстречу нам - пострадавшим - "ПИК 60" отказывается. Хотя для меня это очень не понятно, потому что хозяином "ПИК 60" является Лузин Ян Вячеславович. Депутат Псковского областного Собрания. Но на встречу к нам идти никто не хочет. Пыталась пройти и к нему, к Лузину Яну, но секретарь сказала, что он по этим вопросам не принимает и разговаривать здесь абсолютно не о чем. Они тут не при чем, это мы виноваты. что мы купили у мошенника квартиру.

Юридически - к застройщику претензий нет, он ведь действительно вроде бы не виноват, что люди купили квартиры у недобросовестного подрядчика! Но волнует вопрос: почему " ПИК 60", зная о подмоченной репутации "Строй СА" - все-таки заключил с ними договор? Сейчас застройщик требует у пострадавших, чтобы они съехали с квартир. Иначе - будет приглашена полиция. Юристы в свою очередь разводят руками: с документами, которые им показывают люди - в суд не пойдёшь. Составлены они юридически неправильно, а потому и силы многие не имеют. Прежде чем подписывать подобные бумаги, и отдавать кому-то большие суммы денег, особо подчеркнула правозащитница Ольга Кутузова - нужно обязательно посоветоваться со специалистом.

ОЛЬГА КУТУЗОВА, ЮРИСТ-ПРАВОЗАЩИТНИК:

По имеющимся документам, вот которые на данный момент у меня есть - это порядка 4 человек - в суде им будет отказано. Практика есть. То есть здесь, получается, им нужно будет обращаться в прокуратуру, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и уже обосновывать мошенничество, скорее всего.

Виктория Парфёнова