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Сегодня в Кунье отмечают семьдесят пятую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.01.2017 15:41

Сегодня в Кунье отмечают семьдесят пятую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиковВ Кунье сегодня отмечают освобождение района от немецко-фашистских захватчиков. Митинги памяти прошли на всех воинских захоронениях, где в общей сложности покоятся девять тысяч советских воинов.

Оккупированная в августе 1941-го территория была отвоёвана одной из первых. Район освободили уже через шесть месяцев в результате Торопецко-Холмской наступательной операции. Однако за это время фашисты успели замучить и расстрелять сотни мирных жителей.

ТАМАРА ИВАНОВА:
Много погибло. У нас, вон деревня, здесь рядом мемориальный комплекс сделан, поставлена плита. 20 человек с одной деревни только, все погибли. Простите, не могу, слёзы катятся.

Лариса Чурикова


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