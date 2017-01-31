76-я дивизия приняла участие в масштабной военно-стратегической тренировке ВДВ России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.01.2017 10:05

В 76-ой дивизии прошли занятия по боевой готовности. Ранним утром гвардейцы были подняты по тревоге и весь день готовились к ведению боевых действий. Подразделениям необходимо было получить оружие, подготовить военную технику выдвинуться к месту базирования. Слаженность действий оценивало командование дивизии.

Этот сигнал от вышестоящего командования – начало масштабной тренировки. С этого момента гвардейцы должны быть готовы к решительным действиям. На сборы всего несколько минут. Подразделения получают экипировку соответствующую времени года и погоде и вооружаются. На этом этапе тренировки большая роль отводится младшим командирам – они должны добиться максимальной слаженности от подчиненных.

КОНСТАНТИН КОЗЕЛИН, НАЧАЛЬНИК ШТАБА САМОХОДНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА:

На данном этапе ничего сложного нет, главная задача, чтобы каждый военнослужащий уяснил роль и место приведения подразделения и части в целом в наивысшие степени боевой готовности.

Механики-водители получают оружие одними из первых, потому что им нужно успеть подготовить к выдвижению свою боевую технику.

ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВ, СТАРШИЙ МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ:

С командиром роты убываем в парк, снимаем технику с кратковременного хранения, затем ждем команды от командира роты на убытие в район формирования колонн. В зимних условиях усложняется эта работа низкими температурами и запусками котлов БМД. То есть время прогрева двигателя.

Под рёв моторов машины организованной колонной покидают парк. Любое промедление может снизить оценку, которая будет дана всему соединению.

АЛЕКСАНДР КЛЕЙМЁНОВ, НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ:

Детальный разбор действий подразделений будет проведен после сбора информации от групп контроля, пока командование дивизии по временным показателям все воинские части оценивает на твердую хорошую оценку.

Выводы о боевой готовности сделает и командование ВДВ. Одновременно с 76-й дивизией такая тренировка прошла во всех соединениях Воздушно-десантных войск страны.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин, Юрий Ильин